Itır’ın yaz modası

2017 Miss Turkey güzeli seçilen Itır Esen önceki gün Şişli'deydi. Arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktığını söyleyen genç model, açık olduğunu düşündüğü bir kafenin tadilat nedeniyle kapalı olduğunu fark edince başka bir mekana yöneldi. Bulunduğu mekanlarda şıklığıyla adından söz ettiren Esen'in, yaz modasını yansıtan günlük kıyafet seçimi göz doldurdu.