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Oğlum köstebek değil!

Oğlum köstebek değil!
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Aile sırlarımızı sızdıran köstebeğe ulaşmaya az kaldı" dediği kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan haber, Tatlıses tarafından yalanlandı.

'BABA OĞUL DAĞ GİBİYİZ'
Instagram hesabından açıklama yapan İmparator, "Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlı'ya bağlanmasına çok üzüldüm. Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında 'Dağ' gibi durmuşuzdur" ifadelerini kullandı.

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