‘Oğuzhan’la dostça ayrıldık’

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı ayrılık sonrası kalbini aşka kapatan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arabasını valeye veren Tanrısevsin, kendisini çeken gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Gazetecilerin "Oğuzhan bey ile barıştığınıza dair haberler geliyor, doğru mu?" sorusuna cevap veren Tanrısevsin "Kötü bir şekilde ayrılmadık. Saygı çerçevesinde bitti. Arkadaşız tabii ki ama onun haricinde başka bir durum yok" dedi.