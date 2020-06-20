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Önce alışveriş sonra bakım

Önce alışveriş sonra bakım
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Geçtiğimiz hafta bir süredir birlikte olduğu Allan Hakko ile olan birlikteliğini sonlandıran sunucu Burcu Esmersoy, alışveriş turunda görüntülendi. İstinyePark'ta objektiflere yansıyan güzel sunucu, alışveriş yapmak için Markalar Sokağı'ndaki mağazaları dolaştı. Alışveriş turu sonrası Erdem Kıramer'e giderek kişisel bakımını yaptıran Esmersoy, çıkışta aracının gelmesini beklerken gazetecilere poz verdi.

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