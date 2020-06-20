Rus milyarderler Bodrum’a demir attı

Normalleşme süreciyle birlikte canlanan turizm sektörü, yurt dışından gelen misafirleriyle yükselişe geçti. Türkiye'nin gözde tatil yeri Bodrum da, hem yerli hem de yabancı turistlerin odağında.

DİĞER YATLAR YOLDA

DEVLETİN son derece hızlı bir karar alarak deniz hudut kapılarını işlevsel hale getirmesiyle, Rus milyarderler lüks yatlarıyla Bodrum'a akın etti. 12 Haziran'da Türkiye'ye ilk demir atan yat 42 metre boyundaki Marshall Island bayraklı Motoryacht Oryx oldu. 15 Haziran'da da Rus işadamının sahibi olduğu İngiliz bayraklı, 60 metre uzunluğundaki Motoryacht Kaiser ise, Yalıkavak Limanı'na yanaştı. Son olarak 6.2 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğundaki yatı Motoryacht Titan, Bodrum'a demir attı.

12 Haziran'da Türkiye'ye ilk demir atan yat 42 metre boyundaki Marshall Island bayraklı Motoryacht Oryx oldu.

Bir başka Rus milyarderin sahibi olduğu 50 metre uzunluğundaki Motoryatcht White adlı yat 22 Haziran Pazartesi günü Bodrum limanına demir atacak

BETÜL ALAKENT