Yıllar sonra ilk paylaşım

Bir döneme damgasını vurarak müzik listelerini altüst eden Hepsi grubu, 2009 yılında olaylı bir şekilde dağılmıştı. İlk olarak geçtiğimiz ay grup üyelerinden Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar erimişti. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı. Kemer, Instagram hesabı üzerinden "Oldies but goldies" notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.