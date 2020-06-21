Deren, aşkı Baran’ı yanından ayırmadı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, önceki gün adının aşk dedikodularına karıştığı Baran Tınaz ile birlikte Emirgan'da bir kafede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Tınaz'ın sosyal medya hesabından Deren Talu ile birlikte çekildiği samimi fotoğraflar ise aşk haberlerini doğrular nitelikteydi. Kafede arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan ikiliden Baran Tınaz, basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini fark edince panikle masadan kalkıp gitmeye çalışsa da, Talu kendisini engelleyerek yanına oturmasını istedi. Tınaz ise hiç ikiletmeden sevgilisinin yanına yeniden oturdu. Tınaz'ın panik halleri ise 'sen aşıksın arkadaş' dedirttirdi.

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