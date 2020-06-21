Köstebek çalışanı çıktı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Aile sırlarımızı sızdıran köstebeğe ulaşmaya az kaldı" dediği kişinin kim olduğuna dair bilgiye Yeni Asır ulaştı. İbrahim Tatlıses'in, oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle aralarının açık olduğu, bu nedenle kendi yanında çalışan yardımcılarından birinin evde konuşulan bazı görüşme ve konuları karakolluk olduğu oğluna sızdırdığı için kızarak o tweeti attığı ortaya çıktı. Böylece aile meselelerini dışarı sızdıran kişinin İbrahim Tatlıses'in 20'ye yakın çalışanından biri olduğu ortaya çıktı.



■ FATİH ŞENDİL

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