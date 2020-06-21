Şarkıcı Ferah’ı gören tanıyamıyor

Mersin'de mide küçültme ameliyatıyla 156 kilodan 88'e düşerek 68 kilo veren genç şarkıcı Ferah Zeydan'ın değişimi şaşırtıyor. 5 yıl önce girdiği mide küçültme ameliyatının ardından 68 kilo vererek son haliyle hayranlarını hayrete düşüren Ferah, "Aynada ben bile kendime inanamıyorum. Hedefim 70 kilonun altına düşmek" dedi. Katıldığı bir yarışma sonrasında hayatının değiştiğini ifade eden Zeydan, "12 yaşımdan beri süren müzik serüvenimde, aşırı kilolarım zaman zaman başarımın önüne geçti. Ama doktorum Erdal Cücük'ün yaptığı ameliyatla zaman içinde 156 kilodan 88'e kadar düşmeyi başardım. Böylece adeta hayata yeniden başladım" dedi.