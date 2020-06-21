Şezlongu valize atar gideriz!

Şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer önceki gün Zorlu Center'da görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen çift çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göcek'te tatil yapan ikili, şezlong fiyatlarıyla ilgili sorulara, "Yok abi, bir şezlonga o kadar paralar vermeyiz. Biz şezlongumuzu valize koyacağız artık ne yapalım" diye esprili bir yanıt verdi. Mustafa Ceceli, tatil boyunca 3 kilo aldığını da belirtti.

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