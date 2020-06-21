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Haberler Sarmaşık ‘Yeni çocuk için beklemede kalın’

‘Yeni çocuk için beklemede kalın’

‘Yeni çocuk için beklemede kalın’
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Başarılı sanatçı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol ile Bebek'te görüntülendi. 44 yaşına basan ve doğum günü kutlamasından çıktıklarını belirten ikili, "Bugün doğum günü şerefine baş başa yemek yedik, güzel bir akşam oldu" dedi. Burak isimli bir erkek çocukları bulunan ikili, bir çocuk daha istediklerini dile getirdi. Alişan. "Evet bir çocuk daha çok istiyoruz, hayırlısı olsun" derken Buse Varol, "Beklemede kalın" diyerek hamile olduğu haberlerini güçlendirdi.
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