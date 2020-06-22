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Bit pazarındaki mektup belgesele dönüştü

Bit pazarındaki mektup belgesele dönüştü
Giriş Tarihi: 22.6.2020

2016 yılında İzmir bit pazarından 5 liraya aldığı mektupların sahibini araştıran akademisyen Dilek Kaya, bu kişinin 1974 yılında bir dağ gezisinde ölen 19 yaşındaki Kazım Küçükalp olduğunu öğrendi. "Çok yönlü bir genç" olarak tanımladığı ve mektupları okudukça yakınlık duyduğu tıp fakültesi öğrencisi Kazım'ın izini sürerek bu "karşılaşma" hikayesini belgesele dönüştüren Kaya, projesiyle pek çok ödüle layık görüldü. Aradaki 42 yıla rağmen Kazım'ı arkadaşı gibi gördüğünü belirten Kaya, "Bu hikaye sanki anlatılmak isteniyordu" diyerek belgeseli herkese açık internet platformuna yüklediğini belirtti.

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