İki saatlik tırnak randevusu

Normalleşme sürecinin başlamasıyla ünlüler de güzellik salonlarında daha çok vakit geçirmeye başladı. Manken Çağla Şikel de önceki gün Etiler'de bir bakım merkezinden çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 2 saat süren tırnak bakımından çıkan ünlü manken, koşar adımlarla aracına binerek evinin yolunu tuttu.