Normalleşme sürecinin başlamasıyla ünlüler de güzellik salonlarında daha çok vakit geçirmeye başladı. Manken Çağla Şikel de önceki gün Etiler'de bir bakım merkezinden çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 2 saat süren tırnak bakımından çıkan ünlü manken, koşar adımlarla aracına binerek evinin yolunu tuttu.
İki saatlik tırnak randevusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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