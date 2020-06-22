Prof. Ünlü yeni kliniğinde hasta kabulüne başladı

Uzun yıllar İzmirde çeşitli hastanelerde görev yapan Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Ünlü'nün yeni muayenehanesi 5 Haziran'da hasta kabulüne başladı. Mavişehir Park Yaşam Ofisleri'ndeki kliniğin açılışına tıp dünyasından çok sayıda değerli isim, davetliler ve Prof. Dr. Kaan Ünlü'nün hastaları katıldı.

İLERİ TEKNOLOJİYLE TEDAVİ

Açılışta konuşan Prof. Ünlü, "Kliniğimizde 400 bin euro tutarındaki yatırımla ileri teknoloji ürünü sistemler bulunuyor. Excimer lazer, lazerli katarakt cerrahisi, glokom, retina hastalıkları ve cerrahilerinde gerek planlama gerekse tedavisinde kullanılan kuvvetli bir sistem kurduk. Ayrıca sarı nokta hastalığının tanı ve takibinde kullanılan mikroperimetre sistemini de kliniğimizde hastalarımızın hizmetine sunduk. Kovid-19'a yönelik çok ciddi tedbirler aldık. Randevu sistemimiz, hasta sonrası kullanılan cihazların ve kliniğin yeniden sterilizasyonuna yönelik olarak planlanmaktadır" dedi.