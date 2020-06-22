Virüs döneminde besin zehirlenmesine dikkat!

Havaların ısınmasıyla beslenme alışkanlıkları da değişti. Ancak besin zehirlenmelerinden korunmak adına yaz aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yazın daha da artan bu sağlık sorununun bağışıklığı düşürdüğünü hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, "Tavuk, et gibi proteinden zengin besinleri saklama koşullarına ve iyi pişirmeye çok dikkat edin" dedi.

BAKTERİDEN İYİ ARINDIRIN

Dolapta saklanmayan ve açıkta kalan yiyeceklerin besin zehirlenmesine yol açtığına dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, önemli uyarılarda bulundu. Besin zehirlenmesinin, korona virüsü döneminde daha da ön plana çıkan bağışıklık sistemini vurduğunu anlatan Köse, "Besinleri mümkün oldukça bakterilerden arındırıp, suda bekleterek yıkamamız gerekiyor. Eğer iyi yıkamazsak içerde kalan bakteriler hastalıklara sebep olabilir. Aynı zamanda tavuk ve et gibi besinleri saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Eğer bunları buzdolabında saklamazsak veya buzluktan çıkarıp dışarda çözündürme gibi hatalar yaparsak, besin zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

BESİNİ SUDA ÇÖZDÜRMEYİN

Besin zehirlenmesinin bağırsaklara da zarar verdiğini hatırlatan Köse, "Bu durum bağışıklığımızı kötü yönde etkiler. O nedenle mümkün olduğunca besinleri iyi pişirmeliyiz. Olabildiğince dışardan beslenmememiz gereken bir dönemdeyiz, evde beslenerek bu durumu atlatmalıyız. Dışarda çözdürme, suda bekletme gibi hatalar yapılabiliyor. Su demek mikroorganizma demektir. Mikroorganizmalar özellikle bakteriler su ortamında var olur ve çoğalırlar. Dolayısıyla bir besin ne kadar fazla su içeriyorsa mikrobiyal yükü o kadar fazla demektir" uyarısında bulundu. Köse "Çözdürülmesi gereken sistem, bir ya da iki gün sonra pişirilecek yemeğin içeriğini buzluktan çıkarıp 4 derecede yani buzdolabının içerisinde en az 12 saat bekletmektir. Mikrodalgada ısıtmak da çözülmede kullanılabilir" dedi.



BİR KASE SALATA 3 TANE MEYVE

BESLENME ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, "Vicutta ödemi azaltmak, bağırsak sağlığını korumak ve daha sağlıklı yaşamak adına günde 1 kase salata, 1 porsiyon sebze yemeği, 3 tane meyve yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.