Hastalıktan korunmanın yolu, gökkusağı diyeti

SEBZELER NASIL PİŞİRİLMELİ?

YAPRAKLI sebzeler çiğ ya da az su ile buharlı tencere veya toprak güveçlerde zeytinyağı ile birlikte kısa süreli pişirilerek tüketilmelidir. Brokoli ve lahana gibi sebzeler uzun süre pişirilirse tadı bozulabilir. Köklü sebzeler ise yapraklı sebzelerin aksine çok iyi pişirilmelidir; yoksa hazımsızlık yapabilir. Havuç gibi sebzeler ve meyveleri vitaminlerinin kaybolmaması için kalın doğramak gerekir. Ayrıca meyveleri tok karnına değil; aç karnına ya da yemekten 2-3 saat sonra tüketmek daha faydalıdır.



SARI, C VİTAMİNİ DEMEKTİR

SARI renkliler grubuna giren portakal, limon, mandalina C vitamini kaynağıdır. Ancak kuşburnu, kırmızı ve yeşilbiber, kivi, maydanoz ve rokada bulunan C vitamini daha fazladır. C vitamini viral enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliğe sahiptir.



HASTA OLMAYI BEKLEMEDEN SELENYUM VE ÇİNKO

KOYU yeşil yapraklı sebzelerden, kırmızı et, tavuk, kuru kayısı ve kuru üzümden demiri; tahıl, sebze, süt ve deniz ürünlerinden magnezyumu; balık ve diğer deniz ürünlerinden selenyumu; yumurta, et, süt, tahıl ve deniz ürünlerinden çinkoyu temin edebilirsiniz. Ancak bu besinlerin hepsinin gün içine dağıtılarak ve hasta olmayı beklemeden tüketilmesi gerekir.



YEŞİL RENK FOLİK ASİT KAYNAĞI

YEŞİL renkliler folik asit açısından çok iyi bir kaynaktır. Tansiyon rahatsızlıklarında önerilir.



BEYAZ KAN HÜCRESİNE A VİTAMİNİ

BEYAZ kan hücresi aktivitesini artırarak kansere karşı güçlü bir koruma sağlayan havuç, ıspanak, brokoli, pırasa gibi sebzeler ihtiyacınız olan A vitaminini karşılamada önemli bir rol üstlenir.



KIRMIZILAR ANTİOKSİDAN DEPOSU

KIRMIZI renkli meyve ve sebzelerde en kıymetli antioksidan yani kansere karşı koruyucumuzdur. Çünkü yapılan çalışmalar koruyucu olanın düzenli beslenme olduğunu göstermektedir.