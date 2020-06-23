‘Psikolojik tedavi gördüm’

Uzun süredir ailesiyle karantinada olan Demet Akalın şok açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde zor günler geçirdiğini belirten Akalın, geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne aldı. Karantina süresi boyunca çalışmadığı için "Geçinemiyorum" diyen Akalın, "İnşallah güzel sezon olur, zor zamanlardan geçiyoruz" dedi ve karantina günlerinde çok bunaldığını da ekledi. Karantina döneminde psikolojik tedavi aldığını itiraf eden Demet Akalın, "İlk ay çok kötüydüm. Ölmeyi düşündüm. Ölüm korkusu sardı. Ama arkamda Hira'yı bırakamam gibi çok depresif şeyler düşündüm" dedi.