  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Sansa Stark’ın canı dondurma çekti

’ın canı dondurma çekti

‘Sansa Stark’ın canı dondurma çekti
Giriş Tarihi: 23.6.2020

ROL aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı dizide canlandırdığı Sansa Stark rolüyle ün kazanan Sophie Turner ile kocası Joe Jonas geçtiğimiz gün Studio City'de görüntülendi. Güzel oyuncunun karnının iyice büyüdüğü ise dikkatlerden kaçmadı. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Turner'ın canı dondurma çekince Joe Jonas ile birlikte dondurma almaya gittikleri görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Sansa Stark’ın canı dondurma çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA