‘Sansa Stark’ın canı dondurma çekti

ROL aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı dizide canlandırdığı Sansa Stark rolüyle ün kazanan Sophie Turner ile kocası Joe Jonas geçtiğimiz gün Studio City'de görüntülendi. Güzel oyuncunun karnının iyice büyüdüğü ise dikkatlerden kaçmadı. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Turner'ın canı dondurma çekince Joe Jonas ile birlikte dondurma almaya gittikleri görüldü.