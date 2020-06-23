Tıbbi maskeyi yıkamayın

Çin'de başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede kontrol sağlanmaya başlanırken, son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye'de vakalarda artışlar baş göstermeye başladı. Kimisi maske kullanmayıp risk oluştururken, kimisi de kullandığı maskeyi uzun süre takmasıyla korona virüsün hem kendisini enfekte etmesini hem de uzun süre kullandığı maskeyi rastgele çevreye atmasıyla başkalarını enfekte etme riskini oluşturduğu görüldü.

2 İLA 4 SAAT KULLANIN

Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Covid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, maskelerin gün boyunca takılmasının kesinlikle doğru olmadığını belirterek, ağızdan tükürükle çıkan, konuşmayla çıkan veya öksürükle, aksırıkla çıkan virüslerin, mikroorganizmaların maskelere yapıştığını, bunun da ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Doç. Dr. Şen, "Evden dışarı çıktığımız zaman nasıl ki ayakkabısız veya terliksiz dışarı çıkmıyorsak mutlaka maskelerimizi takarak dışarı çıkmak durumundayız. Maskeyi taktığımız zaman biz hem karşımızdaki kişiyi korumuş oluyoruz hem de kendimizi korumuş oluyoruz. Maskelerin ortalama kullanım süreleri 2 ile 4 saat kadardır. Daha uzun takarsak kendimiz bu havayı soluyarak kendimizi enfekte etmiş duruma gelebiliriz. Bu maskelerin yıkanması, kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması diye bir şey kesinlikle yanlıştır" diye konuştu.