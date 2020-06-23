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Ünlü rap’çi Cardi B türk dizisi izliyor

Cardi B’nin evinde Türk dizisi izlediği ortaya çıktı. Kızının evde çekilmiş videosunu paylaşan ünlü rap’çini televizyonunda dizisi açıktı.

Ünlü rap’çi Cardi B türk dizisi izliyor
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Gammy Ödüllü şarkıcı Cardi B, bir dönem izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı çıktı. Bunu gözler önüne seren de ünlü şarkıcının Instagram hesabında paylaştığı bir video oldu. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı.

HÜRREM SULTAN YOK
Cardi B ile Offset'in kızı olan Kulture Kiari Cephus, oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti. Cardi B'nin izlediği bölümlerin, Meryem Uzerli'nin ayrılmasından sonra Vahide Perçin ile Pelin Karahan'ın kadroya katıldığı bölümlerler olduğuna bakılırsa şarkıcının uzun zamandır diziyi izlediği anlaşılıyor.

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