Bırakıp kaçtı

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun büyük kızı Deren Talu, yaklaşık bir buçuk aydır ilişki yaşadığı Baran Tınaz ile kameralara yansıdı. İstanbul Emirgan'daki bir kafede görüntülenen çift, kahve keyfi yaparken gazetecilerin objektiflerine takılınca, Baran Tınaz durumdan rahatsız oldu. Kameraları fark eden Baran Tınaz, paniğe kapılıp sevgilisi Deren Talu'yu masada bırakıp içeri kaçtı.

"GİTME LÜTFEN"

Olup bitene bir anlam veremeyen Deren Talu'nun sevgilisinin ardından bağırdığı duyuldu. Talu "Dur, gitme! Lütfen sevgilim, otur" diyerek sevgilisini engellemeye çalıştı. Objektiflere alışık olmadığı için gerilen Baran Tınaz, yanında kalması için dil döken sevgilisinin ricasını kıramayarak masaya geri döndü. Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, geçtiğimiz günlerde Baran Tınaz ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.





SEVGİLİSİNİ TATLI DİLLE SAKİNLEŞTİRDİ

Gazetecileri görünce masadan kaçan Baran Tınaz'ı gülümseyerek izleyen Deren Talu, sevgilisinin gerildiğini anlayınca geri dönmesi için 'Lütfen dön' dedi.