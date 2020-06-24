Konuk oyuncu Burcu

Sunucu Burcu Esmersoy geçti-ğimiz gün Armut-lu Steakroom'day-dı. Arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen Esmersoy, çıkışta gazete-cilerle ayaküs-tü sohbet etti. Güzel sunucu bir dizi projesinde yer alacağını söyler-ken, "Başka bir dizide de konuk oyuncu ola-rak görüşmeler yapıyo-ruz. Sürpriz bir proje" dedikten sonra ara-basına binerek evi-nin yolunu tuttu.