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Haberler Sarmaşık Konuk oyuncu Burcu

Konuk oyuncu

Konuk oyuncu Burcu
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Sunucu Burcu Esmersoy geçti-ğimiz gün Armut-lu Steakroom'day-dı. Arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen Esmersoy, çıkışta gazete-cilerle ayaküs-tü sohbet etti. Güzel sunucu bir dizi projesinde yer alacağını söyler-ken, "Başka bir dizide de konuk oyuncu ola-rak görüşmeler yapıyo-ruz. Sürpriz bir proje" dedikten sonra ara-basına binerek evi-nin yolunu tuttu.

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