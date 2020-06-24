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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman’da görkemli sezon finali!

’da görkemli sezon finali!

Kuruluş Osman’da görkemli sezon finali!
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana gelecek 27'inci bölümünde; Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarıyla karşılaşan Osman Bey'in hedefinde Kulucahisar Kalesi var!

DEVLET OLMA VAKTİ
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerini nasıl alt edecek? Kayılar ile Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Yeni hamle uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alabilecek mi? Akıllardaki tüm sorular bu akşam saat 20.00'de atv ekranında yanıt bulacak.

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