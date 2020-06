Anne adayları için altın değerinde kuşkonmaz

Folik asit, zengin vitamin içeriği ve afrodizyak özelliğiyle bilinen kuşkonmaz, özellikle hamilelerin folik asit ihtiyacı ve emziren annelerin süt üretimi için tüketmesi gereken önemli bir besin kaynağıdır. Hamilelikte yetersiz folat tüketiminin doğuştan gelen çeşitli sakatlıklara yol açtığı belirlenmiştir. Yüksek folik asit ve vitamin içeriği ile kuşkonmaz özellikle hamile ve hamilelik için hazırlık yapanlar için önemli besin kaynağıdır. 1 Porsiyon kuşkonmazda (150gr) 183mcg folik asit bulunuyor. Folik asitin günlük tavsiye edilen alım miktarı 200mcg olduğundan, bir porsiyon kuşkonmaz ile günlük ihtiyacın yüzde 91'inden fazlasını karşılar.



KALORİSİ ÇOK AZ

100 gramında sadece 24 kalori olan kuşkonmaz, folik asit ihtiyacı için hamileler ve yeni doğum yapan annelerin tüketmesi gereken yiyeceklerdendir. B, K, C, A Vitaminleri için zengin bir kaynak olan kuşkonmazın içinde bulunan B9 vitamini (folik asit) gebelik anomalilerinin bir çoğunu önleyici etkisi kanıtlanmıştır. Kuşkonmaz içerdiği folat sayesinde hücrelerin düzgün bölünmesi için yardımcı oluyor. Kuşkonmazda bulunan kalsiyum anne karnında büyüyen bebeğin kemik ve dişlerinin gelişmesine destek oluyor. Ayrıca kuşkonmazda, emziren annelerin süt üretimi için gerekli hormonlar bulunduğu için yenmesi özellikle tavsiye ediliyor.



KUŞKONMAZIN diğer faydaları

■ Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur. ■ Karaciğer dostu olan kuşkonmaz karaciğerin yenilenmesini sağlar. ■ İdrar söktürür ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. ■ İdrar yollarındaki iltihabı azaltır. ■ Cildin tazelenmesini sağlar. ■ Ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktirir. ■ Diş ağrısını hafifletir ■ Zihin yorgunluğunu giderir. ■ Kolesterolün düşürülmesinde yardımcıdır. ■ Kandaki şeker miktarını düşürür. ■ Sivilce ve egzamanın iyileşmesinde yardımcı olur. ■ Cinsel isteği artırıcı etkileri vardır. ■ Kanı temizler.



ÜREMEYE DESTEK

KUŞKONMAZIN üremeye olan olumlu etkisi bu doğal sürecin her alanında kendini gösterir. Afrodizyak = Her iki cinste de cinsel istek artırır Erkekte sperm kalitesini arttır. Gebe kadına folik asit sağlar. Anne karnındaki bebeğin kemik ve diş gelişimine destek olur. Emziren annenin süt üretimini artırır.



NASIL PİŞİRİLİR?

Kuşkonmazı hazırlamak da çok kolay. Beyaz kuşkonmazları ucu dışında tamamı, yeşil kuşkonmazın ise alt 1/3'lük kısmının kabuğu soyulur. Diplerinden 2 cm kadar bir kısmı kesilerek atılır. Yeşil kuşkonmazlar tuzlu kaynar suda 4 dakika haşlanır. Daha sonra suyu süzülüp, soğuk veya buzlu suya alınarak pişme süreci durdurulur. Mor kuşkonmazların şeker içeriği daha fazla olduğundan çiğ tüketime daha uygundur veya çok az pişirilebilir.