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Haberler Sarmaşık İshalin ilacı çilek suyu

İshalin ilacı çilek suyu

İshalin ilacı çilek suyu
Giriş Tarihi: 25.6.2020

ÇİLEK suyu lezzetli olduğu kadar, sağlık açısından da faydalı özellikleri bulunuyor. Cilt dokusunu düzgünleştiren çilek, ishale iyi gelir, karaciğer ve idrar atılım sistem rahatsızlıklarında faydalıdır. Ayrıca diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir; nefesi tazeler ve boğazı yumuşatır.

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