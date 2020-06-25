Ölümden döndüler

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı cip, İzmirİstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu önce bariyerlere çarpıp devrildikten sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan Alişan'ın eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğlu Burak, yara almadan kurtuldu. Kazada yaralanan ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alişan, kazadan sonra kucağında oğlu Burak'la yakınlarını arayıp haber verdi.

İLK KEZ KAZA YAPIYORUM

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu anlamadık, bariyerlere çarptıktan sonra devrilip 30 metre sürüklendik. Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" diye konuştu.

Buse Varol, kaza öncesi hikayesinden "Tüm önlemlerimizi aldık" diye paylaşımda bulundu.

Serkan ÖZCAN

Lüks aracıyla kaza yapan Alişan veryansın etti!