Koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan, yıllara meydan okuyor. Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan da güzellik sırrını açıkladı. Sayan, "Pilates ve yüz yogası yapıyorum" diye konuştu.
Seda’nın sırrı yüz yogası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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