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Haberler Sarmaşık Seda’nın sırrı yüz yogası

’nın sırrı yüz yogası

Seda’nın sırrı yüz yogası
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan, yıllara meydan okuyor. Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan da güzellik sırrını açıkladı. Sayan, "Pilates ve yüz yogası yapıyorum" diye konuştu.

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