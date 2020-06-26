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Haberler Sarmaşık Ece Erken küslüğü unuttu!

küslüğü unuttu!

Ece Erken küslüğü unuttu!
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Sunucu Ece Erken uzun süredir küs olduğu şarkıcı Alişan'ın ailesiyle trafik kazası geçirdiğini öğrenince, vefasını göstererek eski dostuna ve eşine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ece Erken "Çok çok geçmiş olsun, verilmiş sadakaları varmış" diyerek Buse Varol ve Alişan'ı etiketledi.

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