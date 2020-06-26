Ece Erken küslüğü unuttu!

Sunucu Ece Erken uzun süredir küs olduğu şarkıcı Alişan'ın ailesiyle trafik kazası geçirdiğini öğrenince, vefasını göstererek eski dostuna ve eşine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ece Erken "Çok çok geçmiş olsun, verilmiş sadakaları varmış" diyerek Buse Varol ve Alişan'ı etiketledi.
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