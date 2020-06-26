Hem yazıp hem de oynayacak

Popçu Aleyna Tilki'nin, önceki gün Bebek'te Acun ile buluşması kafalarda soru işareti bıraktı. İki ünlü ismin bir araya gelmesi sürpriz bir projenin habercisi olsa da, ikili buluşmaları hakkında ser verip sır vermedi.

FERZAN ÖZPETEK'İ İSTİYOR

Ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Tilki, "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım ama koronadan bahsedebilirim. En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymetini bilmiyormuşum meğerse. Bu süreçte anladım" dedi. Çok sayıda oyunculuk teklifi aldığını belirten Tilki, "Oyunculuk teklifleri geliyor ama ben kendi yazdığım senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryom var. Belki bir gün yönetmenliğimi Ferzan Özpetek yapar, ben de yazar oynarım" diye konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI