Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Doğu Demirkol ile yollarını ayıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülendi. İkilinin sürpriz yakınlaşması ise akıllara aşk iddialarını getirdi. Bir parkta tenis oynarken oldukça eğlendikleri görülen çiftin samimi anları dikkat çekti.
Tenis kortunda sürpriz aşk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.