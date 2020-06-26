Tenis kortunda sürpriz aşk

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Doğu Demirkol ile yollarını ayıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülendi. İkilinin sürpriz yakınlaşması ise akıllara aşk iddialarını getirdi. Bir parkta tenis oynarken oldukça eğlendikleri görülen çiftin samimi anları dikkat çekti.