Tescilli güzeller yürüyüşte

ABD'NİN Miami eyaletinde sevgilisi Yiğitcan Marcus Aral ile tatil yapan Şevval Şahin, uçuşların yeniden başlamasıyla yurda döndü. Miss Turkey 2018 güzeli Şahin, yakın arkadaşı 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Tescilli güzellerin tüm uyarılara rağmen yürüyüş sırasında maskelerini takmayarak ellerinde tutmaları dikkat çekti.