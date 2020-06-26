Tokat gibi peçe cevabı

Hülya Avşar, geçtiğimiz Salı günü kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Taktığı siyah maskeyi peçeye benzeten Avşar, peçe takan kadınlar hakkında çirkin bir benzetmede bulundu. Peçe kullananlar için 'Öcü' ifadesini kullanan Avşar'a ilk tepki oyuncu Arda Kural'dan geldi.

"İĞRENÇ BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ"

Yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçen Avşar, "Neden peçe taktıklarını şimdi anlıyorum. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullandı. Aklınca peçe takan kadınlarla dalga geçen Avşar'a sosyal medyadan tepki yağarken, en sert cevap oyuncu Arda Kural'dan geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Arda Kural, Twitter hesabından Hülya Avşar'ı "Para için soyunanların, Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz" sözleriyle eleştirdi. Kural'ın yerinde cevabı binlerce beğeni alırken, kullanıcılar Avşar'ı özür dilemeye davet etti.



ARDA KURAL GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, Arda Kural'ın cevabını beğeni yağmuruna tuttu.