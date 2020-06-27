  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Ambulanslı tedbir

Ambulanslı tedbir

Ambulanslı tedbir
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Oyuncu Burak Deniz önceki gün Bebek'teki bir kahvede arkadaşları ile çay içerken görüntülendi. Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, başrolünü Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı "Yarım Kalan Aşklar" dizisi ile ilgili, "Dilan ile çalışmak çok keyifli, daha önce de birlikte çalışmıştık. Koronaya karşı da tedbirliyiz, kapıda ambulansımız var. Birisinden şüphelenildiğinde hemen test yapılıyor" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ambulanslı tedbir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA