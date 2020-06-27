Ambulanslı tedbir

Oyuncu Burak Deniz önceki gün Bebek'teki bir kahvede arkadaşları ile çay içerken görüntülendi. Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, başrolünü Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı "Yarım Kalan Aşklar" dizisi ile ilgili, "Dilan ile çalışmak çok keyifli, daha önce de birlikte çalışmıştık. Koronaya karşı da tedbirliyiz, kapıda ambulansımız var. Birisinden şüphelenildiğinde hemen test yapılıyor" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI