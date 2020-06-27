Ayrılık soruları Kenan’ı gerdi

Kenan Doğulu, Yenikapı'da gerçekleştireceği konser öncesi prova alanında görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran Doğulu, eşi Beren Saat'le ayrıldığı yönünde çıkan haberlere sitem etti. Evliliği ile ilgili sorulardan bunaldığını söyleyen Doğulu, "Biz de yoruluyoruz, siz de. Lütfen, sormayın artık" şeklinde yanıt verdi. Şarkıcının ayrılık iddialarını yalanlamaması ilişkinin iyi gitmediği yönünde yorumlandı.