Bebek’te bisiklet turu

Podyumların başarılı ismi Alona Zeytun, önceki gün eşi İlhan Zeytun ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Normalleşme süreciyle birlikte her fırsatta sahilde spor yapmaya özen gösteren çift, bu kez bisikletleriyle görüntülendi. Çıktıkları gezinti de hem boğaz havası alıp hem de spor yapan ikilinin keyifleri yerindeydi.