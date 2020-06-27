Düzenli yoğurt tüketmenin 7 faydası

7'DEN 70'e herkes günde iki öğünde mutlaka yoğurda da yer vermeli. Peki her yoğurt sağlığa faydalı mı? Uzmanlar, tazeliği ilk koşul olarak sunuyor. İkinci önemli husus ise ya güvenilir bir markanın yoğurdunu tercih etmek ya da evde yoğurt yapmak. Sarımsaklı mı sade mi, cacık veya ayran şeklinde mi, kaymaklı mı kaymaksız mı... Gerisi sadece size ve damak zevkinize kalmış...



ASTIMI ÖNLÜYOR

Yoğurt mükemmel bir bağışıklık güçlendiricidir. Yoğurtta bulunan laktik asit bakterilerinin; kanser, enfeksiyonlar, mide ve bağırsak hastalıkları ve astımı önleyici etkisi bulunmaktadır. Yoğurdun günlük ve taze olarak yenmesi, bu hastalık önleyici etkisini daha da artırmaktadır.



YARARLI BAKTERİLERİN DOSTUDUR

NE zaman antibiyotik kullanmak zorunda kalsak, vücudumuzda bizi sağlıklı tutan sağlıklı bakterileri de kaybederiz. Çünkü antibiyotikler, hastalık etmeni zararlı bakterileri yok ederken, bağırsaklardaki yararlı bakterileri de öldürür. Bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri beslemek için yoğurt harika bir besindir.



B VİTAMİNİ ÜRETİMİNE YARDIM EDER

B grubu vitaminlerinin; vücudun enerji dengesi, sinir sistemi iletimi ve bağışıklık sistemi hastalıklarından korunmak için önemli yeri olduğundan besinlerle alınması şarttır. Düzenli yoğurt yiyenler, bağırsaklarında B grubu vitaminlerini üretmeye başlar. Bu etkinin olabilmesi için yoğurdu suyu ile beraber tüketmelisiniz



BAĞIRSAK TEMİZLEYİCİSİ

YOĞURTTA bulunan Laktobasillus Bulgaricus, bağırsak hareketini artıran ve hiçbir besinde bulunmayan özel bir bakteridir. Yoğurt, laktik asidi sayesinde zararlı bakterileri öldürerek ishal oluşumunu önler ve bağırsağın sağlıklı bir iç ortamı olmasını sağlar. Tam bir bağırsak temizleyicisi olan yoğurt kalsiyumun emilimini artırır ve bağırsaklarda doygunluk hormonunun uyarılmasını da sağlar.



KAN ŞEKERİNİ DENGELER

YAPILAN araştırmalarda, düzenli yoğurt yiyen kişilerin kan şekerlerinin düzene girdiği bildirilmiştir. Ayrıca yoğurt bağırsaklardan geçişi de yavaş olan bir yiyecek olduğundan yedikten sonra kan şekerine yansıması da çok yavaş olur. Bu nedenle öğle ve akşam öğünlerine yoğurt mutlaka eklenmelidir.



KANSERDEN KORUYOR

YOĞURT, çok iyi konjuge linoleik asit kaynağı olduğundan; kolon ve meme kanserine karşı tartışılmaz koruyucu bir besindir. Ayrıca yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirmesindeki en önemli bileşiklerden biri olan konjuge linoleik asit, yoğurttan alındığında ilaç şeklinden çok daha etkilidir. Günümüzde peptik ülser ve mide kanserlerinin yüzde 60'ından sorumlu olduğu bilinen ve dünyada en fazla görülen helikobakter pilori enfeksiyonunu yoğurt yiyerek engelleyebilirsiniz. Yoğurtta bulunan laktik asitler bu bakterinin çoğalmasını önleyip oluşmuşsa midede yok edilmesini sağlar.



CİLT HASTALIKLARINI ÖNLER

ALERJİK reaksiyonlarda Ig E artışı olur ve deride olumsuz reaksiyonlar olarak kendini belli eder. Atopik hastalıklar olan dermatit, astım ve besin alerjilerinde yoğurt çok etkin bir hastalık önleyici olarak vücutta görev yapar. Bu alerjik yükü azaltıcı etkisini, bağırsak florasını dengelemesi ile yaptığı bildirilmektedir.