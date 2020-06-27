Melekler korudu

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz Çarşamba günü eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Otobanda bariyerlere çarpıp, 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklendikleri feci kazanın ardından ilk paylaşımını yapan Varol, hamile olduğunun müjdesini verdi. Eşi ve oğluyla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan genç anne, "Bizi çocuklarımın melekleri korudu" notunu düştü.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK"

Sözlerine 'Allah'a binlerce şükürler olsun' diye başlayan genç anne, yeni bir hayata başladıklarını söyledi. Yaptığı paylaşımda kaza sonrası duygularını dile getiren Varol, "Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Ne kadar şükretsem de az kalır. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu" sözlerine yer verdi.







