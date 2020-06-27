Yeni şarkıya korona engeli

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, çocuklarıyla birlikte tatil yaptığı Fethiye'de, Enver Yalçın'a ait Yörük müzesini gezdi. Aile olarak doğal ortamları tercih ettiğini söyleyen Yeşilmen, yeni şarkısını pandemi nedeniyle ertelediğini ifade etti. Televizyon ekranlarına dönüş sinyali veren oyuncu, "Bir şarkım çıkacaktı, korona nedeniyle ertelendi. Televizyon programı projem de var. Ama şu hastalık önce bir bitsin" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ