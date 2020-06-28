Alaçatı tamam sıra Bodrum’da

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ve arkadaşlarıyla Çeşme Alaçatı'da görüntülendi. Neşeli olduğu gözlenen Yıldız, tatiline Bodrum'da devam edeceğini söyledi. Yıldız, yemek yedikleri mekandan çıkar çıkmaz hemen maskesini takarken, "Bunu da belirtelim lütfen" dedi. Seyyar satıcının gül hediyesini kibarca reddeden Yıldız, "Benim yerime başkasına hediye et. Ben kırılmam" dedi.

DİĞER