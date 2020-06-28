Avşar söyledi, Vuslateri oynadı

MUĞLA Bodrum'da bir restoranda sahne alan Hülya Avşar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Avşar'ı; Gonca Vuslateri, Cenk Eren, Alpay-Gaya Başaran, Ercan-Jale İşal, Sarp Yaman, Canan Yaka- Ergin Tanca, Murat Karaboa, Korhan-Demet Öniz ve kızı Zehra Çilingiroğlu da izledi. Avşar, kendisinden Roman havası oynamasını isteyen hayranına seslenerek, "Roman oynamayı bilmiyorum. Aramızda Gonca Vuslateri var, o gösterirse oynarız" diyerek güzel oyuncuyu sahneye davet etti. Avşar'ı kırmayarak sahneye çıkan Vuslateri, Avşar ile birlikte karşılıklı roman havası oynadı.



■ ADEM ÜLKER

DİĞER