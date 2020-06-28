Ece, Yalıkavak’ta halinden memnun

Model ve oyuncu Ece Sükan, Bodrum'u mesken tuttu. Yaklaşık 2 haftadır Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan güzel sanatçı, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Sükan'ın sosyal medya hesabından, hem denizden hem de plajlardan paylaştığı fotoğraflar ünlü isimlerin de dikkatini çekiyor. Sükan'ın Yalıkavak etiketiyle paylaştığı fotoğrafı beğenen Birce Akalay, 'Ece, neresi burası' diye sordu, "Rıfat'ın (Özbek) muhteşem dünyası/evi" cevabını aldı.

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