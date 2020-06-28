Korona günlerinde Nükhet aşkı

Türk Müziği'nin yılların eskitemediği deneyimli seslerinden Nükhet Duru, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konserde İzmirli hayranlarıyla buluştu. Cuma akşamı Fuar Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda organize edilen senfonik konserde şarkılarını seslendiren usta sanatçı, korona virüsü yasaklarının ardından İzmir'de sahneye çıkan ilk isim oldu. Sanatçının saatlerce orkestra eşliğinde seslendirdiği şarkılara müzikseverler de eşlik etti.



ÇOK MESAFELİSİNİZ AYOL

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ancak salgın tedbirleri kapsamında internet üzerinden kayıt yaptıran ilk bin kişinin sosyal mesafeyi koruyarak izleyebildiği etkinlikte, adeta zamanda yolculuk yapıldı. Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde gerçekleşen gecede nostalji dolu bir repertuar sunan Duru'ya, İzmir Festival Orkestrası eşlik etti. Salgın önlemi nedeniyle belli aralıklarla oturan hayranlarına 'Çok mesafelisiniz ayol' diyerek esprili göndermeler yapan Nükhet Duru, "Geçen gün bir konser verdim ama karşımda kimseler yoktu. Online konserdi. Alışmışız seyircilere, alkışa. Kendimi çok garip hissettim o gün. Hiçbir vitamin, sizin sevginiz ve alkışlarınız kadar bizi ayağa dikmiyor" dedi.

ERCAN AKGÜN