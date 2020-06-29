Karantina Hacı’ya yaramadı

Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda araçlarından inen çift, Zuma Restoranda baş başa yemek yediler. Çift, günlük ve spor kıyafetleri ile dikkat çekerken, Hacı Sabancı'nın salgın döneminde kilo aldığı görüldü.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI