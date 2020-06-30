Hafif besinlerle az ve sık tüketim

Temmuz ve ağustos ayları yaz mevsiminin en zorlayıcı dönemleridir. Hava sıcaklıklarının en üst seviyeyi gördüğü bu aralıkta, beslenmemizi gözden geçirip, büyük fayda sağlayacak püf noktalar ile bunaltıcı sıcakları daha kolay atlatmak mümkün. Fakat doğru ve sağlıklı beslenmek tek başına yeterli değil. Güneşin altında uzun süre kalmak; güneş çarpması gibi olumsuz durumlara da önlem almak şart.

AÇIK SATILAN GIDALARI TÜKETMEYİN

Güneş çarpmalarının yanında özellikle gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybına bağlı dehidrasyon görülme riskinin yükseldiğini belirten Diyetisyen Emre Uzun, "Bu dönemlerde ofiste, dışarıda ve tatilde vakit geçirenlerin yeme ve içmelerini farklı şekillerde düzenlemeleri, sıcaktan korunmalarına yardımcı olacaktır. Sıcak hava, gıdaların daha çabuk bozulmasına neden olduğundan, zehirlenme riskine karşı açık gıdalardan uzak durulmalı" dedi. İşte yaz aylarını hasarsız atlatmanın püf noktaları...



HAFİF BESİNLERLE AZ VE SIK TÜKETİM

Sıcak havalarda yorgunluğu önlemek için az ve sık beslenmeli, öğün atlamamalısınız. Sıcak hava nedeniyle oluşan iştahsızlığın önüne geçmek ve sindirim sistemini rahatlatmak amacıyla hafif, su oranı yüksek besinlere öncelik verilmelidir. Sofralardan salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleri ve su içeriği yüksek meyveler eksik olmamalıdır.



YAZIN TATLISI DONDURMA

BU havalarda hamur işi tatlılar sizi rahatsız edebilir. Bunun yerine ideal tatlı dondurmadır. Hem süt içeriği ile iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı hem de sıcak havalarda içimizi ferahlatıcı bir tatlıdır. Haftada 2-3 gün tercih edilebilecek tatlı olan dondurma, kilo aldırma korkusu olmadan tüketebilir. Tabi ki miktarı önemli. 2-3 topu aşmamaya özen göstermelisiniz.



TANSİYON HASTALARI PROTEİNE YÖNELMELİ

BU dönemlerde artan sıcaklıklar özellikle bebek, çocuk, yaşlı ve hamileler ile tansiyon, kalp, şeker gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Sıcaklarda aşırı terleme sonucu vücuttan suyla beraber, sodyum, potasyum gibi mineraller de atıldığı için bu durum halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluklarına yol açabilmektedir.Tansiyon problemi olanlar özellikle iyi bir protein kaynağı olan süt ve yoğurt ağırlık vermelidirler.



SULU MEYVELER TERCİH EDİLMELİ

KARPUZ ve kavun vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olurken, diğer yandan şeftali cilt sağlığını koruma görevini üstlenir. Artan terleme nedeni ile su ihtiyacı diğer mevsimlere oranla yaklaşık iki katına yani 2,5- 3 litreye ulaşır. Bunu sadece su tüketerek karşılamak zor olabilir. Bunu sağlamaya yardımcı olacak meyveler de mevcuttur. Karpuz, kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olacaktır.



DEHİDRASYON RİSKİ

YAZ aylarında su tüketiminin yetersiz olmasıyla birlikte öne çıkan bir risk olan dehidrasyon, ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Kış aylarında 8-10 su bardağı olan su tüketimi, yaz aylarında 10-12 su bardağına çıkmalıdır. Hatta dışarıda geçirilen vakit fazla ise, su tüketiminiz 3 litreyi bulabilir. Asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve çaylarının tercih edilmesi faydalı olur. Bunlar su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olacaktır.