Kanserli hücreleri kabakla yok edin

Yaz aylarının sevilen sebzesi ve lif bakımından zengin olan kabak, özellikle kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde ilk sırada yer alan bir besindir. Kabak, vücutta serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek tümör ve kanserli hücreleri azaltır. İçeriğindeki az miktarda bulunan yağ nedeniyle kalp sağlığını destekleyen kabak, potasyum ve magnezyum gibi vitaminler sayesinde de kötü kolesterol seviyesini düşürür.