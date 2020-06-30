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Haberler Sarmaşık Karanfil yağı öksürüğü söküyor

yağı öksürüğü söküyor

Karanfil yağı öksürüğü söküyor
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Karanfil, mutfaklarda kullanılan, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir baharattır. Özellikle karanfil yağı bronşit, astım ve soğuk algınlığı, öksürük gibi diğer üst solunum rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılabilir. Yağ, solunum yolunu rahatlatır ve ayrıca antienflamatuar bir etkiye sahiptir. Öte yandan, karanfil çiğnemek de boğaz ağrısını hafifletebilir ve soğuk algınlığı ile öksürük tedavisinde yardımcı olabilir.

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