Manikürcüsüydü sevgilisi oldu

Köstebek kriziyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in son bombası kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlenmek istemesi oldu. Yeni Asır'ın ulaştığı bilgiye göre İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda bir emlak satışından dolayı ailesiyle arası açılan İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

AŞK TATİLİNE DEVAM

Bu günlerde Bodrum'da tatilde olan ünlü şarkıcı ve genç sevgilisi mutluluk pozları paylaşarak ilişkilerini tüm dünyaya ilan etti. İbrahim Tatlıses'in hiç kimsenin telefonuna çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan Tatlıses'in köstebek krizinden sonra yanında çalışanları işten çıkararak yeni bir kadro kurduğu öğrenildi.

Fatih ŞENDİL