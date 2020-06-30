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Haberler Sarmaşık Manikürcüsüydü sevgilisi oldu

Manikürcüsüydü sevgilisi oldu

ile yaşadığı aşkı açıklayarak magazin gündemini sarsan , ’dan aşk paylaşımları yapmaya devam ediyor. 25 yaşındaki Karakaya’nın, Tatlıses’in manikürcüsü olduğu ve ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı öğrenildi.

Manikürcüsüydü sevgilisi oldu
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Köstebek kriziyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in son bombası kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlenmek istemesi oldu. Yeni Asır'ın ulaştığı bilgiye göre İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda bir emlak satışından dolayı ailesiyle arası açılan İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

AŞK TATİLİNE DEVAM
Bu günlerde Bodrum'da tatilde olan ünlü şarkıcı ve genç sevgilisi mutluluk pozları paylaşarak ilişkilerini tüm dünyaya ilan etti. İbrahim Tatlıses'in hiç kimsenin telefonuna çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan Tatlıses'in köstebek krizinden sonra yanında çalışanları işten çıkararak yeni bir kadro kurduğu öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

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