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Haberler Sarmaşık Petek Dinçöz: Estetik değil filtre!

: Estetik değil filtre!

Petek Dinçöz: Estetik değil filtre!
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Petek Dinçöz'ün son görüntüsü olay oldu. 40 yaşındaki Dinçöz'ün geçirdiği büyük değişim sosyal medyayı salladı. 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra anne olan Petek Dinçöz, uzun süredir ekranlardan uzak.

TAKİPÇİLERDEN TEPKİ ALDI
Zaman zaman Instagram üzerinden hayranlarıyla iletişim kuran şarkıcının son paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağdı. Dinçöz tepkilerden sonra ise açıklama yaptı. Şarkıcı, yaptığı filtreden dolayı farklı göründüğünü iddia etti.

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