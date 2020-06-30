Tipi, annesi ile tatilde

ATV'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Tipi" rolünü canlandıran Savaş Özdemir, tatilini annesi Hatice Özdemir ile birlikte Muğla Akyaka'da geçiriyor. Yaklaşık 1 aydır Akyaka'da bulunan Özdemir, "Burada keşfedilecek çok yer var" dedi.

ADEM ÜLKER