Tipi, annesi ile tatilde

ATV'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Tipi" rolünü canlandıran Savaş Özdemir, tatilini annesi Hatice Özdemir ile birlikte Muğla Akyaka'da geçiriyor. Yaklaşık 1 aydır Akyaka'da bulunan Özdemir, "Burada keşfedilecek çok yer var" dedi.
ADEM ÜLKER
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