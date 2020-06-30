Vücut kendini uykuda tamir ediyor

VÜcudun kendini uykuda tamir ettiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Sarıçam, "Gün içinde yıpranma sonrası tamir faaliyetleri uykuda olur. Bu yüzden kaliteli gece uykusu çok önemli" dedi.

YORGUN UYANMAMALI

BU konuda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Sarıçam, sağlıklı bir uykunun iki aşamadan oluştuğunu, vücudun gıdasının oksijen olduğunu ve uyku sırasında oksijen değerlerinin düşmemesi gerektiğini vurguladı. Vücudun tamir döneminde uyku süresi, uyku zamanı ve uyku kalitesinin önemine dikkat çeken Sarıçam, "Sağlıklı insan uykudan uyandığında zorlanmadan kalkmalı ve yorgun olmamalıdır. Eğer sabahları yorgun kalkıyorsak, baş ağrısı ile uyanıyorsak, gece uykuda çene sıkma ya da diş gıcırdatması varsa, eşimiz ya da bir konuştu.